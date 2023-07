Thiago Silva | «Vorrei tornare in Brasile | ma la famiglia…»

Leggi su calcionews24

Le parole di, difensore brasiliano del Chelsea, sui suoi piani per il futuro. Tutti i dettagli, difensore e capitano del Chelsea, ha parlato a Globoesporte del suo futuro. PAROLE – «Ora il futuro appartiene a Dio. Tutti sanno quanto desiderial Fluminense, ma oggi è difficile parlare con la mia famiglia: i miei figli non vogliono vivere in. Quindi è una situazione molto complicata, ma abbiamo ancora un anno per riflettere e capire cosa faremo l'anno prossimo».