THE HOT CORN | Confermato il nuovo Direttore

(Di mercoledì 19 luglio 2023)comeEditoriale del The HotMagazine, Andrea Morandi. The HotThe Hotfornisce informazione su cinema e serie tv, attuale e cult, erudito e pop ed è tra i più riconoscibili ed accreditati in ambito cinema, audiovisivo e media a livello nazionale. Sono presenti interviste, incontri esclusivi, storie, eventi e tanto altro. La nuova stagione La nuova stagione del brand continuerà a curare contenuti, linguaggio e filo diretto con attori, registi ed interpreti e a questi si aggiungeranno investimenti nello sfruttamento dei contenuti in ambito digitale. Mostra del Cinema di Venezia Il Magazine si prepara inoltre a tornare (a breve) alla Mostra del Cinema di Venezia con un’edizione cartacea che sarà possibile trovare e ritirare in diversi posti del Lido. ...