(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nonostante la scelta di non pubblicizzare The Boy and the, ultima fatica di, ilha sbancato al botteghino giapponese Che si trattasse di un azzardo era chiaro a molti, tanto che anche lo stesso Hayao, sembrerebbe aver avuto forti ripensamenti. Eppure, l’idea di far uscire al cinema The Boy and the, senza alcuna pubblicità, è risultata davvero vincente. Lo Studio Ghibli può certamente dirsi soddisfatta del risultato di questa scelta, che dimostra ancora una volta quanto il pubblico sia legato alle storie animate di Hayaoe di quanta fiducia riponga nei suoi confronti. Ecco i numeri. Un altro trionfo The Boy and the, ossia Il Ragazzo e l’Airone, non è un sempliced’animazione, ma una vera e ...

... un film su un virus letale che spazzia via gran parte dell'umanità, eLast Days , un film su ... Good. Non è solo questione di casino, anche se ovviamente aiuta. Bier voleva fare il film ...... 'Sittin' On Top ofWorld', 'Ye', 'Real Life', con le apparizioni speciali di Stormzy, J Hus, Dave e Popcaan. Guarda il trailer della performance Apple Music Live di BurnaQUI . 'Ho vissuto ...Big(alias Sergio Sylvestre), nel 2022 rilasciano il brano di successo "Amnesie" feat. Nika ... supportato anche da altri artisti come Martin Garrix,Chainsmokers, Hardwell, e tanti altri. ...

The Boy and the Heron: il nuovo film di Miyazaki è un successo tuttoteK

The young girl was reportedly killed because she refused the advances made by the 15-year-old suspect, who allegedly had been harassing her.A Galway farmer who sexually abused his young nephew has been sentenced to eight years in prison. The Central Criminal Court heard that he mistreated the boy ...