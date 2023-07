Tesla Model Y - Ora domina l' Europa

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A giugno, si sa, l'auto più venduta inè stata laY. Un fatto notevole, se consideriamo che la vettura, in Italia, in questo momento ha un listino che parte da 46.990 euro. La Suv americana di taglia medio-grande guida la classifica (con 29.764 esemplari, fonte Dataforce) davanti ali ben più abbordabili ed equipaggiati da motore a combustione, come la Dacia Sandero (22.174 esemplari), la Renault Clio (21.402) e la Volkswagen T-Roc (20.755). Ora, però, illo di Elon Musk centra un altro risultato: laY è anche la regina del primo semestre di quest'anno. Con 125.144 "pezzi" venduti in, si piazza davanti alle stesse Sandero (118.883) e T-Roc (107.249). la prima volta che unlo della Casa yankee (o qualsiasi ...