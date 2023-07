Tesla Model Y auto più venduta d' Europa nel 1° semestre 2023

(Di mercoledì 19 luglio 2023)Y comanda il mercato qualepiùd'nei primi sei mesi del. Un dominio costante, confermato a giugno. Una corsa che non smette di sorprendere, che sta culminando in ...

Y comanda il mercato quale auto più venduta d'Europa nei primi sei mesi del 2023. Un dominio costante, confermato a giugno. Una corsa che non smette di sorprendere, che sta culminando in ...A sorpresa la suv elettrica della Tesla supera auto ben più popolari come Dacia Sandero e la Volkswagen T - Roc. EN - PLEIN - Con 29.764 unità vendute, la Y è stata l'auto più venduta in Europa a giugno, superando così popolari vetture a combustione come la Dacia Sandero (22.174 unità) e la Renault Clio (21.402). La suv elettrica di medie ...Non tanto perché si tratta di un'elettrica, in un paio di occasioni ho guidato una Y e quindi avevo già un'idea di cosa aspettarmi, quanto per altri motivi. Il primo è legato alle ...

A sorpresa la suv elettrica della Tesla supera auto ben più popolari come Dacia Sandero e la Volkswagen T-Roc.La Model Y di Tesla è la vettura più venduta in Ue e favorisce il sorpasso dell’elettrico ai danni del diesel, ma non conquista l’Italia La Model Y di Tesla conquista il mercato europeo ma non l’Itali ...