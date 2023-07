(Di mercoledì 19 luglio 2023)ha grandi progetti per la suadi. La, infatti, ha presentato al ministero dell'Ambiente del Brandeburgo l'istanza per ottenere il permesso a "modificare sostanzialmente" la gigafactory alle porte di Berlino. "La modifica proposta - si legge nella documentazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Land del Brandeburgo - prevede essenzialmente l'ampliamento dell'impianto esistente per la costruzione e l'assemblaggio di veicoli elettrici, aumentando la produzione annuale da 500.000 a 1.000.000 di veicoli elettrici". Nuove strutture. Il progetto include anche la produzione di celle di batterie con una capacità da 50 a 100 gigawattora all'anno, la realizzazione di nuovi capannoni, lavori di aggiornamento delle attuali strutture produttive e logistiche e la costruzione ...

L'ultimo post è datato 14 luglio.Musk , l'uomo die ora di Twitter, gioca in casa e cinguetta ancora una volta sull'incontro di ju jitsu (l'arte marziale dei samurai) che dovrebbe vederlo contrapposto a Mark Zuckerberg : "......è che lo steer - by - wire serva a risolvere i problemi del volante tipo cloche (yoke) che... VEDI ANCHE Lexus,& C, volanti a cloche e steer - by - wire: top o flop Lexus RZ 450e: l'...L'attuale consiglio di amministrazione dicomprendeMusk, suo fratello Kimbal, il magnate di Fox News James Murdoch, il co - fondatore di Airbnb Joe Gebbia e l'ex CTO diJB Straubel. ...

Tesla, Elon Musk vuole raddoppiare la fabbrica di Grünheide - Quattroruote.it Quattroruote

Un altro elemento da tenere in considerazione è l’istrionica personalità di Elon Musk, che può influenzare in modo imprevedibile il mercato. La notizia di un’indagine da parte del CdA di Tesla ...L'azienda americana ha presentato la richiesta di autorizzazione per apportare "modifiche sostanziali" all'impianto alle porte di Berlino ...