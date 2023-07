Terribile incidente a Giugliano | la città prega per Andrea 

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ladiper il giovane Andrea D’Alterio, 20 anni, rimasto vittima di gravissimonella serata di domenica, 16 luglio. Lo scontro è avvenuto nei pressi di Gloria, in via San Francesco a Patria., laper Andrea Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in auto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.