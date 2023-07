Terremoto di magnitudo 6.4 in mare tra El Salvador e Nicaragua

Una scossa didi6.4 è stata registrata alle 18:22 di ieri ora locale (le 2:22 di oggi in Italia) in mare non lontano dalle coste di El Salvador e del Nicaragua.Undi6,4 della scala Richter con epicentro nelle acque costiere è stato registrato nel Salvador e la scossa si è sentita anche negli altri Paesi dell'America centrale, in particolare ...Undi6,5 della scala Richter con epicentro nelle acque costiere è stato registrato nel Salvador e la scossa si è sentita anche negli altri Paesi dell'America centrale, in particolare ...

El Salvador, terremoto di magnitudo 6,4: la violenta scossa avvertita in tutto il Centro America la Repubblica

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata alle 18:22 di ieri ora locale (le 2:22 di oggi in Italia) in mare non lontano dalle coste di El Salvador e del Nicaragua. Secondo i dati ...L’epicentro al largo dell’isola, a una profondità di oltre 50 chilometri. Al momento non si registrano né danni, né feriti ...