Terra dei fuochi | confermata la maxi confisca per imprenditori

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodel patrimonioper i tre fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini,del settore ambientale condannati per traffico illecito di rifiuti e ritenuti tra i responsabili dell’inquinamento dell’area dell’hinterland napoletano ricadente nella cosiddettadei. La Corte d’Appello di Napoli (ottava sezione, collegio presieduto da Rosa Maria Caturano) ha infatti respinto l’istanza presentata dai difensori dei Pellini – gli avvocati Francesco Picca, Stefano Preziosi e Paola Tafuro – che chiedevano di dichiarare l’inefficacia del provvedimento con cui gli stessi giudici di secondo grado avevano confermato a metà giugno ladei beni per un valore di circa 200 milioni di euro disposta in primo grado; ...

... muovendosi tra i cubi di diversi colori per rappresentare a turno, sabbia, pietra, legno, ...di ben tre protagonisti e si è affermato come fenomeno di massa entrando a far parte del Guinnes...Inoltre, tre squadre antincendio digià predisposte da Romania, Bulgaria e Malta stanno ... Infine, la mappatura satellitare di Copernicus dell'Ue sta fornendo una valutazionedanni in diverse ...Ed in questi giorni di grande fermento, abbiamo anche registrato una serie di interventi da parte della politica locale, in modo particolaredue sindaci f.f. Brunetti e Versace , ma anche di ...

Terra dei fuochi, confermata maxi confisca per imprenditori Euronews Italiano

PESCARA – “Il Movimento 5 Stelle dalla propria nascita ha sempre lavorato per il bene dei cittadini ed ha sempre perseguito l’obiettivo di portare a casa il maggior numero possibile di ...Attimi di paura all’Iper di Villanova. L’uomo, fermato dai carabinieri, si era impossessato di diverse bottiglie di liquori ...