Terra Amara confermato in prima serata | andrà in onda fino al 2024 | ecco la data ufficiale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Continua il grande successo diinsul piccolo schermo dallo scorso anno. La serie turca è quella con maggiore successo tanto da raggiungere il 30% di share durante la programmazione in day-time. Numeri da record che sottolineano quanto la soap opera abbia ormai appassionato tantissimi fan. Per questo motivo continuerà ancora per molti mesi

... quella dello Stato, di combattere per unasenza giustizia, di lottare per la libertà. Oggi ... troppoper essere sopportata e troppo dura per poter sperare", conclude il siciliano.Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 luglio , alle 14.10 , Hunkar vede Zuleyha e Yilmaz mentre si abbracciano con sentimento, e capisce che cosa i due hanno in mente. La signora va ...Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca, in onda dal 24 al 30 luglio 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana . Puntata in onda Lunedì 24 luglio 2023 ...

Terra Amara, anticipazioni trama 19 luglio, Yilmaz e Zuleyha: Hunkar scopre il piano segreto Movieplayer

Le anticipazioni di Terra Amara, nota serie TV turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30, rivelano numerosi colpi… Leggi ...I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti ...