Tempoaltempo Paolo Sottocorona | Quanti gradi? E dove?

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella puntata di oggi si parla delle temperature massime.spiega che va tenuto in considerazione quanto tempo dura il picco esono state misurate. su Tg. La7.it - Nella puntata di oggi si parla delle temperature massime.spiega che va tenuto in considerazione quanto tempo dura il picco esono state misurate.

Sottocorona spiega che va tenuto in considerazione quanto tempo dura il picco e dove sono state misurate.Ma sono diffuse su tutto il territorio italiano Per quanto tempo resiste il picco di calore che ci preoccupaSottocorona spiega come si è condizionati da quello che viene annunciato.La7.it - Nella puntata di oggi,Sottocorona spiega perché non si può parlare propriamente di 'anticiclone' e spiega la differenza di temperature in Italia.