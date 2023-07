(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo ladi martedìsi contano iingenti tra ile ilAlto Adige a case, strade e altre infrastrutture, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I temporali erano stati infatti annunciati e la Protezione civile altoatesina, come quella veneta avevano emesso un’allerta, evitando così conseguenze più pesanti. Aalcunisi sono schiantati...

Una situazione devastante,alberi sradicati e tetti scoperchiati. Ben più di una tromba d'aria, il che ha portato a parlare di downburst. Ecco di cosa si tratta con esattezza.in Veneto. ...tutti i M:I , il film del '96 è sicuramente il più spy e drama di tutti, depalmiano a tutto ... dalla scalata del Burj Khalifa a Dubai fino all'inseguimento nelladi sabbia, passando anche ......a tre anni e portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputatile grida ... SCOPERCHIATI TETTI Fotogallery - In Cadore torna l'incubo dellaVaia: tromba d'aria ...

Tempesta tra Veneto e Trentino: danni sulle Dolomiti, alberi sull'ovovia di Carezza Gazzetta del Sud

Per venti minuti la città è stata sotto assedio. Persone barricate in casa, sotto i portici e nei garage. Ingenti i danni ...Stato d’emergenza in Veneto. Notte di terrore a causa del downburst: cos’è e perché in Italia è sintomo del cambiamento climatico ...