Teli mare induriti dal sole e dalla salsedine | fai questo è diventeranno morbidissimi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Cosa c’è di meglio che passare una bella giornata diin totale relax? I più attenti, però, si saranno accorti che una volta tornati a casa bisogna fare i conti con qualcosa di molto fastidioso: i. Ogni volta che si tornaspiaggia si può notare come iche abbiamo utilizzato risultino ruvidi, secchi e. Questa non è altro che una conseguenza del, dellaper la precisione, e delrovente. Ma come fare per far sì che i nostriritornino come prima? Ecco alcuni semplici trucchi per ammorbidire i nostrida: usa l’Aceto! Non solo ...