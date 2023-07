Ted Lasso | Brett Goldstein non sa nulla di uno spin-off in arrivo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nonostante Apple TV+ abbia pubblicato un tweet che suggeriva il probabiledi uno-off, il co-crratore della serie non ne sa. Il co-autore e co-protagonista di Ted, è stato recentemente interpellato in merito al tweet di Apple TV+ che suggeriva l'di uno-off e ha confermato che non si trattava di un'anticipazione dei progetti futuri. "Per la cronaca, nessuno di noi è stato coinvolto in quel tweet", ha dichiaratoin un'intervista a Entertainment Weekly. "Penso che si trattasse semplicemente di un'immagine dello show e credo che molte persone l'abbiano interpretata male. Di cosa dovrebbe parlare questo potenziale-off? Dovrebbe esserci Roy che prepara ...

Il cinema non fa eccezione: basta ascoltare qualche puntata del podcast Films to be buried with , dell'attore e sceneggiatore Brett Goldstein (Roy Kent nella serie) per capire che tra i ...La terza stagione diha concluso la storia che i suoi autori volevano raccontare e il percorso del suo protagonista, interpretato da Jason Sudeikis. Tuttavia, non è mai arrivata la conferma ufficiale della fine ...Il 12 luglio sono state annunciate le nomination della settantacinquesima edizione degli Emmy Awards ovvero gli Oscar della ...

Ted Lasso: Brett Goldstein propone le sue idee per degli spinoff ... BadTaste.it Cinema

NOTIZIA di DAVIDE CANTIRE — 19/07/2023 Il co-autore e co-protagonista di Ted Lasso, Brett Goldstein, è stato recentemente interpellato in merito al tweet di Apple TV+ che suggeriva l'arrivo di uno ...La terza stagione di Ted Lasso ha concluso la storia che i suoi autori volevano raccontare e il percorso del suo protagonista, interpretato da Jason Sudeikis. Tuttavia, non è mai arrivata la conferma ...