Tata Group - Il Regno Unito batte la Spagna | la fabbrica di batterie sarà britannica

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo diversi mesi di negoziati, il governo delè riuscito are la concorrenza dellanella gara per ottenere l'assegnazione del progetto per unadirie del gruppo. LaSons, la capogruppo del conglomerato indiano, infatti, ha deciso di realizzare oltremanica un impianto per la produzione di celle con una capacità annuale di 40 GWh. Il progetto. Il progetto prevede investimenti per oltre 4 miliardi di sterline (4,61 miliardi di euro al cambio attuale) per costruire una, probabilmente nel Somerset, in grado di fornirerie innanzitutto agli impianti di assemblaggio della Jaguar Land Rover, l'azienda inglese dal 2008 di proprietà della...

La decisione di Tata di costruire la sua nuova gigafactory qui nel Regno Unito - la sua prima fuori dall'India - è un immenso voto di fiducia nella Gran Bretagna.

New Delhi: The government of the United Kingdom has on Wednesday announced that the Tata Group will invest over 4 billion pounds in setting up a new electric vehicle (EV) battery plant, or gigafactory ...Tata Group on Wednesday announced its plan to invest £4 billion in an electric car battery factory in the UK. The gigafactory will be Tata's first outside of India. The British government stated that ...