Tarsia è in radio il nuovo singolo “Estate”

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È in rotazionefonica “”, ildi. “” è ildidal mood latineggiante-ballabile ed è impreziosito dallo splendido assolo finale della tromba di Fabrizio Bosso. Il brano racconta l’tra i vicoli della città e la voglia di scappare in vacanza ed è caratterizzato da elementi di matrice soul jazz che fondono l’elettronica con suoni acustici, leggeri e accattivanti. La produzione è di Fernando Alba e Seby Burgio per Maqueta Records. Spiega l’artista a proposito del brano: “è come un cocktail estivo, lo bevi quando hai voglia di freschezza, di spensieratezza e di andare incontro alle emozioni che solo la stagione più calda dell’anno può ...