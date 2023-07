Taranto | cadavere di una donna ritrovato in mare | è giallo!

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Questa mattina anel tratto centrale del lungoin corrispondenza di via Acclavio, è statoildi unaindi unain… L'articolo proviene da Puglia24news.

Pare che fosse giunta da poche settimane. In corso le indagini della Polizia per capire se si sia trattato di una morte accidentale o volontaria. Si ricorrerà alla visione delle immagini. Dopo qualche giorno di ricerche e indagini, domenica sera il tragico epilogo: il corpo della donna è stato trovato. Si tratta di Anna D'Alessandro, originaria della provincia di Taranto, di cui si erano perse le tracce.

Il cadavere di una 51enne è stato trovato questa mattina in mare a Taranto nel tratto centrale del lungomare in corrispondenza di via Acclavio. La donna, a quanto si apprende, era georgiana e lavorava ...Una donna è stata trovata senza vita nelle acque del lungomare di Taranto, a poche decine di metri dalla Prefettura.