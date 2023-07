Tabellone Atp Newport 2023 | torna Anderson nell’ultimo torneo su erba dell’anno

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sorteggiato ilprincipale dell’Atp di, ultimostagionale su. Come da tradizione, si vola in America per chiudere la parentesi sui prati dopo le emozioni di Wimbledon. Non ci sono italiani ai nastri di partenza del draw comandato da Tommy Paul e Adrian Mannarino, ma c’è il rientro sul circuito di Kevin. Il sudafricano aveva annunciato il ritiro poco più di un anno fa ma ha ricevuto una wild card nelche ha peraltro vinto nel 2021. L’ultima edizione ha visto il successo di Maxime Cressy, atteso al derby americano da Michelsen, c’è anche John Isner che invece asi è laureato campione per ben quattro volte. Di seguito ilcompleto. COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE ...

... entra in gara direttamente al secondo turno affrontando lo spagnolo Albert Ramos Vinolas , n.79 del ranking, che all'esordio ha superato in tre set Fabio Fognini, n.128, ingrazie ad ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 20 luglio al torneodi Bastad 2023 . Arrivano le teste di serie principali del, Casper Ruud, che fa il suo esordio contro Shevchenko, e Andrey Rublev, che se la vedrà col qualificato Kotov. In palio ci sono ...Non ci sono azzurre al momento nelprincipale. Di seguito l'entry list completa del torneo Wta 1000 di Cincinnati. TUTTE LE ENTRY LIST 2023 CALENDARIO2023 CALENDARIO WTA 2023 ENTRY ...

ATP Bastad, tre italiani in tabellone: possibile Musetti-Arnaldi al 2 ... SuperTennis

Giovedì giornata d’esordio per Lorenzo Sonego n ello “Swiss Open Gstaad”, torneo ATP 250 con un montepremi di 562.815 euro che si sta ...Il 36enne di Arma di Taggia, n.128 ATP, in tabellone grazie ad una wild card (il ligure non giocava un match ufficiale dal terzo turno di Parigi contro Ofner a causa di uno stiramento ai muscoli ...