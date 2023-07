Tabellone Atp Bastad 2023 | Ruud guida il seeding | al via Musetti | Arnaldi e Cecchinato

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sorteggiato ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma da lunedì 17 a domenica 23 luglio sulla terra rossa svedese. Are ilè Casper, a caccia di punti in ottica Atp Finals. L’altro top 10 presente è Andrey Rublev, mentre la testa di serie numero 3 corrisponde al nome dell’azzurro Lorenzo. Altri due gli azzurri al via, ovvero Matteo(che debutta Ruusuvuori prima di un eventuale derby al secondo turno) e Marco. Non manca infine il campione uscente, Francisco Cerundolo, che già ai quarti potrebbe incrociare il finalista dello scorso anno, il connazionale Baez. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 250 ...

Il coraggio e la determinazione non mancano al tennista pisano Francesco Maestrelli, 20 anni, numero 209 al mondo nel. L'atleta ha avuto la forza di denunciare pubblicamente gli insulti e le minacce che continua a subire sui social media ogni qualvolta perde un incontro. Maestrelli ha utilizzato le ...Dopo la buona stagione su erba, Musetti torna a Bastad e va a caccia della sua prima vittoria nel: aveva, infatti, già partecipato in due occasioni all'250 ma non era mai riuscito a ...... che salirà almeno di 10 posizioni, fino al n.180, affronterà, per raggiungere il primo quarto... al secondo turno affronterà il n.3 delUgo Humbert . Ma la vittoria su cui porre più ...

Il 36enne di Arma di Taggia, n.128 ATP, in tabellone grazie ad una wild card (il ligure non giocava un match ufficiale dal terzo turno di Parigi contro Ofner a causa di uno stiramento ai muscoli ...Bastad, prima vittoria in carriera per Leo Borg. Il ventenne Leo è riuscito a battere Elias Ymer al primo turno in Svezia.