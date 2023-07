Tabellino Klagenfurt-Udinese 1-5 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Inizia con un 5-1 la stagione dell’. Il ciclo delle amichevoli estive inizia con un successo agevole in casa del. Sblocca il match Beto dal dischetto e Thauvin raddoppia al 36?. Prova ad accorciare le distanze Zaletel in chiusura di primo tempo, ma l’dilaga nel finale con la doppietta di Samardzic tra il 78? e l’87’ e il gol di Lovric per il 5-1 finale. Ask(4-4-2) primo tempo: Grubor (44’ Nossler); Grubor, Romaniuk, Mrsic, Romaniuk; Micic, Ristoskov, Ahacic, Zaletel; Nsandi, Sinanovic. Asksecondo tempo (4-4-2): Nossler (82’ Fasching), Grubor (59’ Romaniuk, 75’ Otti), Frauwallner, Mrsic (59’ Zaletel, 82’ Filipovic), Dierke; Lampic, Pejic, Kmetic, Lazic (75’ Cajic); Nsandi (82’ Sinanovic), Gaggl (82’ Samardzic).Allenatore: Ogris...

