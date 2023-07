Supplenze docenti 2023 | Question Time sbarca su Instagram | 30 minuti di diretta con le risposte alle vostre domande LIVE Giovedì 20 luglio alle 10 | 15 con Sonia Cannas

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Continua lo sforzo editoriale di Orizzonte Scuola per aiutare i lettori nella compilazione della domanda per leda GAE e GPS. L'articolo .

Supplenze 2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE] La consulenza È possibile inviare un quesito all'...Conferimento contratti con riserva Per i docenti inseriti negli elenchi con riserva ai fini dell'assegnazione delle supplenze sia annuali, sia fino al termine delle attività didattiche, i contratti

Supplenze docenti 2023/24, UIL: mancata convocazione di chi non ha avuto nomina e trova sede nei turni successivi è inaccettabile. Difficile anche il completamento Orizzonte Scuola

Incarichi Gps: ritorno in presenza e pubblicazione di tutti i posti disponibili di diritto e di fatto. Queste le richieste di COBAS.Il 19 luglio 2023 il Ministero ha emanato la circolare annuale 43440, contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l’anno ...