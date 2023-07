Supplenze da GaE e GPS | primo bollettino nomine 2023 24 probabile a fine agosto Ecco perché non è notizia negativa

(Di mercoledì 19 luglio 2023)da GaE e GPS per l'anno scolastico/24: l'anticipo della presentazione della domanda, con scadenza il 31 luglio ore 14, potrebbe far pensare ad un anticipo anche nell'attribuzione degli incarichi. Seppure non ci siano ancora date ufficiali e quindi il consiglio è quello di monitorare costantemente i siti degli uffici scolastici, ricordiamo comunque la timeline prevista. L'articolo .

Ovviamente quanti NON vogliano partecipare alle nomine in ruolo dao GM può già rinunciare ... semplicemente NON compileranno le sezioni 3 e 4 della domanda.' Il sindacato CISL scrive 'Si ...Continua lo sforzo editoriale di Orizzonte Scuola per aiutare i lettori nella compilazione della domanda per ledae GPS. Dopo il video tutorial in diretta , a cura di Roberta Vannini (con numeri da record, oltre 11mila persone connesse in contemporanea tra YouTube e Facebook) la video guida a ...Chi non presenta la domanda per l'anno scolastico 2023/24 non potrà infatti riceveredao GPS al 31 agosto o 30 giugno 2024, né partecipare dalle graduatorie di istituto per la stessa ...

Supplenze GaE GPS e incarichi per ruolo 2023, come si compila la domanda: dall’accesso all’inoltro. GUIDA PER IMMAGINI Orizzonte Scuola

Ricordiamo che dal 17 luglio al 31 agosto sono aperte le domande per le supplenze da GPS e GAE, e per le nomine in ruolo da GPS prima fascia. Per tutte le indicazioni su come fare domanda potete ...Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola per aiutare i lettori nella compilazione della domanda delle 150 preferenze per le supplenze da GaE o GPS. Nuovo appuntamento in diretta su Facebook e ...