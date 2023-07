Supernonus 110% | allo studio del governo il nodo esodati

(Di mercoledì 19 luglio 2023) E’ atteso entro la metà di agosto il decreto per sciogliere ildei crediti incagliati del superbonus al. Lo fa sapere l’associazione “del Superbonus”, che spiega “grazie al Presidio che per circa 10 giorni ha visto impegnati i nostri attivisti davanti alle porte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 12 Luglio, siamo stati ricevuti dal Ministro Giorgetti che ha incaricato il suo Consigliere, Dott. Enrico Zanetti, di indire un tavolo tecnico con la nostra Associazione al fine di redigere ed emanare un decreto d’urgenza atto a salvaguardare Committenti, Aziende e Tecnici e a trovare una soluzione per lo sblocco dei crediti fiscali incagliati“. “La riunione, avvenuta a seguito dell’incontro con il Ministro dell’Economia Giorgetti del 12 luglio – sottolinea l’associazione in una nota – ha avuto un esito molto ...

Torna in carreggiata il Superbonus 110% anche con sconto in fattura. Si lavora a una nuova proposta di legge, ma non sarà per tutti. Nel 2024 potrebbe esservi una nuova riforma del Superbonus che ...