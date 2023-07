Supermicro aggiunge i server a basso consumo basati su CPU ARM a 192 core alla sua ampia gamma di server e sistemi di archiviazione ottimizzati per i carichi di lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I nuoviMegaDC integrano la nuova CPU AmpereOne™ per microservizi, Telco Edge,web, servizi di caching, codifica di contenuti multimediali e streaming di videogiochi SAN JOSE, California (Stati Uniti), 19 luglio 2023 /PRNewswire/, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT totali per cloud, AI/ML, storage e 5G/Edge, annuncia l'aggiunta di diversi nuovisua giàlinea di prodottiper le applicazioni. Questi nuoviincorporano la nuova CPU AmpereOne™, con un massimo di 192single-threaded e 4 TB di memoria. Applicazioni come database, telco edge,web, servizi ...