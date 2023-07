Sulla giustizia la premier equilibrista torna a sterzare a destra

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 19 luglio 2023) No, la fiaccolata no. Troppo pericolosa, troppo alto il rischio di contestazioni e se dovessero arrivare da Maria Falcone e Salvatore Borsellino il danno d’immagine sarebbe ai confini dell’irrecuperabile. Per first appeared on il manifesto.