Sudafrica | Putin non verrà al vertice Brics | Odessa sotto attacco | danni e feriti | Distrutte 60mila tonnellate di grano

19 lug 13:33 Ucraina, la vendetta russa per il ponte - VIDEO 19 lug 13:07non andrà al vertice dei Brics inIl presidente russo Vladimirnon prenderà parte al vertice gruppo dei ...Tuttavia, in quanto membro della Corte penale internazionale, ildovrebbe teoricamente arrestarese entrasse nel suo territorio. La mancata partecipazione del presidente russo al ...Il presupposto avrebbe di fatto obbligato le autorità delfirmatarie dello Statuto di Roma - ad arrestareuna volta messo piede nel loro territorio. Poco dopo il mandato d'arresto, ...

Putin non andrà al vertice Brics in Sudafrica Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 511. Le truppe russe hanno lanciato una rappresaglia nel porto di Odessa contro le strutture ucraine, dopo che è stato colpito il Ponte di Kerch. Il potente attac ...Vladimir Putin non parteciperà al vertice Brics in programma il prossimo agosto a Johannesburg. A renderlo noto è la presidenza sudafricana attraverso Vincent Magwenya, portavoce del presidente Cyril ...