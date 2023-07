Successo di Meloni | non c' è storia Così viene zittito il piddino sulla grazia a Zaki

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Si discute dellaconcessa dall'Egitto a Patricknel corso della puntata del 19 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. A tendere la mano al centrodestra è Antonio Padellaro, fondatore de Il Fatto Quotidiano, che riconosce i meriti dell'esecutivoquestione: “Certamente è un risultato positivo ottenuto dal governo, non è che ci si può girare attorno, è. Evidentemente ha lavorato bene il ministero degli Esteri, l'intelligence pure, quinditorna a casa. Il caso di Giulio Regeni resta enorme, ma vediamo un aspetto alla volta”. Di diversa opinione Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Partito Democratico, che non riesce ad ammettere il buon operato del governo: “Non esagererei, sicuramente è un ...

Roma, 19 lug. Domani Patrick Zaki tornera' in Italia e gli auguro dal profondo del mio cuore una vita di serenita' e di. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia, in un messaggio video in cui commenta la grazia concessa a Patrik Zaki."Domani Patrick Zaki tornerà in Italia e gli auguro dal profondo del mio cuore, una vita di serenità e di", conclude.

