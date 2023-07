Su Superbonus e cessione dei crediti è ancora caos | lavori bloccati e il governo fa con calma

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sulilnon èfinito. Da una parte ci sono iche non si riescono a cedere. E dall’altra anche il problema delle cessioni avviate ma che non si sa che fine hanno fatto e se sono andate o meno a buon fine. Al ministero dell’Economia, i tecnici stanno lavorando su un decreto per risolvere i problemi deirimastia causa della mancanza di liquidità. Sciogliendo, inoltre, il nodo deiincagliati. Un provvedimento che, secondo quanto annunciato dopo l’incontro tra il leader M5s Giuseppe Conte e il ministro Giancarlo Giorgetti, dovrebbe arrivare presto. Entro metà agosto, viene fatto sapere in queste ore. Con l’obiettivo di tutelare chi ha già avviato ipensando di poter cedere i ...

Ci sono limiti per l'utilizzo del superbonus per l'istallazione di impianti fotovoltaici ad uso delle unità immobiliari in edifici plurifamiliariIl MEF fornisce alcune indicazioni sull'ambito di applicazione del comma 1-sexies dell'art. 121 del Decreto Rilancio nel caso di interventi su parti comuni e su edifici unifamiliari ...