Stragi del ' 92 | ergastolo confermato per Messina Denaro

...al giudice Borsellino La corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastoloboss Matteo Messina Denaro , accusato di essere stato uno dei mandanti delledi ...... secondo lei, ''non era ai vertici di Cosa nostra''trapanese, quando fu deliberata la stagione stragista1992. E, quindi, ''non ha partecipato alle riunioni deliberative delle''. ...Ai suoi cari, ai suoi adorati figli e alla sua famiglia, tutto l'amore e la vicinanzamondo", ... " Questa sera, nel suo mercoledì, andrà in onda l'ultima puntata di Atlantide sulledi mafia ...

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - La corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo del boss Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi ...quando fu deliberata la stagione stragista del 1992 e, quindi, "non ha partecipato alle riunioni deliberative delle stragi". Insomma, "non c'è prova" che il capomafia di Castelvetrano abbia dato "la ...