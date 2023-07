Stragi del ' 92 | confermato l' ergastolo per Matteo Messina Denaro

... secondo lei, ''non era ai vertici di Cosa nostra''trapanese, quando fu deliberata la stagione stragista1992. E, quindi, ''non ha partecipato alle riunioni deliberative delle''. ...Ergastolo per Matteo Messina Denaro. Il boss è stato condannato perchè accusato di essere uno dei mandanti delle'92. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise D'Appello di Caltanissetta, presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo, dopo circa sei ore di camera di consiglio. La Corte, nel ...... tutti che si impadronisconosuo pensiero e della sua eredità. Di chi è il cadavere di Paolo Borsellino trentuno anni dopo leLo spettacolo ha in sé qualcosa di indecente. Il 19 luglio ...

La sentenza è arrivata nel giorno del 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio. Messina Denaro ha rinunciato a collegarsi per ascoltare la sentenza. Nel corso della requisitoria, il pg Patti ...“Spesso accadono nel mondo delle cose che cambiano la storia e quelle stragi, quelle due stragi hanno cambiato la storia del nostro Paese. È come se si fosse delineata una nuova linea di demarcazione: ...