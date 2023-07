Strage Via D’Amelio | oggi il 31esimo anniversario

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – Via19 luglio ildellain cui persero la vita Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta. A Palermo una serie di iniziative. Contro la mafia “c’è ancora molto da fare, ma il nostro impegno non si esaurirà mai. Semplicemente perché la lotta alla mafia è parte di noi, è un pezzo fondante della nostra identità, è la questione morale che orienta la nostra azione quotidiana. Lo dobbiamo a Paolo Borsellino, ed a tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la giustizia e hanno reso onore all’Italia”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera al ‘Corriere della Sera’. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Allora perché non sarà presente, questa sera, al corteo di ricordo delladiD'Amelio "Motivi di agenda", ha spiegato Meloni. Ovvero, nelle stesse ore, ha deciso di essere a Civitavecchia ...Frecciata immediata di Abbate, che cita la partecipazione odierna di Meloni alla cerimonia ufficiale a Palermo in ricordo delladiD'Amelio, in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino : '...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in prefettura a Palermo al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza, nel giorno in cui si commemora ladiD'Amelio ...

Strage via D'Amelio. Meloni arrivata a Palermo. "La lotta alla Mafia è parte di noi" RaiNews

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto nella prefettura di Palermo il Comitato per l’ordine e la sicurezza nell’ambito della giornata di ricordo della strage di via D’Amelio. La ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in visita a Palermo in occasione del 31esimo anniversario della strage di via d'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti ...