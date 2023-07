Strage via D’Amelio | Meloni attesa nella caserma Lungaro per omaggio a Borsellino e agenti scorta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – La premier Giorgiaalle 8.45 di oggi alladi Palermo dove renderàal giudice Paoloe aglidiuccisidi via D'Amelio il 19 luglio di 31 anni fa. Consono attesi anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Subito dopopresiederà un Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Giorgia Meloni andrà a Palermo alle celebrazioni di Paolo Borsellino, il magistrato simbolo della lotta alla mafia ucciso 31 anni fa nelladiD'Amelio. Ma non parteciperà alla tradizionale fiaccolata. Il presidente del Consiglio spiega il perché in una lettera pubblicata mercoledì 19 luglio dal Corriere della sera. 'Ricordo, ...L'hanno fatta sparire dopo la messa in onda: conteneva un'intervista di Mangano, giornalista di Mediaset, a Vincenzo Scarantino , il balordo al centro del depistaggio delladid'Amelio . L'...Realizzati in tempo con ritmi serrati e con abnegazione, grazie all'artista Stefania Paolucci, per il 19 luglio, anniversario delladiD'Amelio.

Strage di via D’Amelio, il ricordo di Borsellino con Meloni (anche per bloccare le polemiche) Corriere della Sera

Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera al Corriere della sera, in occasione del 31mo anniversario della strage di via D'Amelio. "Presiederò il Comitato per l`ordine pubblico ...Si tengono oggi a Palermo le cerimonie di commemorazione del XXXI Anniversario della strage di via D’Amelio, in ricordo della tragedia avvenuta domenica 19 luglio 1992, all’altezza del numero civico 2 ...