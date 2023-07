Strage via d’Amelio | Mattarella | “Resta incancellabile in coscienza civile”

Allora perché non sarà presente, questa sera, al corteo di ricordo delladiD'Amelio "Motivi di agenda", ha spiegato Meloni. Ovvero, nelle stesse ore, ha deciso di essere a Civitavecchia ...Frecciata immediata di Abbate, che cita la partecipazione odierna di Meloni alla cerimonia ufficiale a Palermo in ricordo delladiD'Amelio, in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino : '...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in prefettura a Palermo al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza, nel giorno in cui si commemora ladiD'Amelio ...

Strage via D'Amelio. Meloni arrivata a Palermo. "La lotta alla Mafia è parte di noi" RaiNews

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in visita a Palermo in occasione del 31esimo anniversario della strage di via d'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti ...Nel giorno del 31º anniversario della strage di via D’Amelio, i giudici della corte d’assise d’Appello di Caltanissetta sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo contro ...