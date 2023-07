Strage via d’Amelio | Mattarella | “Resta incancellabile in coscienza civile”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – "Nell'anniversario delladi via D'Amelio la Repubblica si inchina alla memoria di Paolo Borsellino, magistrato di straordinario valore e coraggio, e degli agenti della sua scorta – Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina – che con lui morirono nel servizio alle istituzioni democratiche". E' quanto dichiara il presidente della Repubblica, Sergio, nel trentunesimo anniversario delladi via D'Amelio. "Quel barbaro eccidio, compiuto con disumana ferocia, colpì l'intero popolo italiano enella. Il nome di Paolo Borsellino, infatti, al pari di quello di Giovanni Falcone, mantiene inalterabile forza di richiamo ed è legato ai successi investigativi e ...

Giorgia Meloni è arrivata a Palermo nella mattinata di mercoledì 19 luglio, nel giorno dell'anniversario delladiD'Amelio, dove il 19 luglio 1992 furono assassinati il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Il Presidente del Consiglio a Palermo . La lettera al Corriere della Sera ...Oggi a Palermo le commemorazioni delladiD'Amelio, dove nel 1992 furono assassinati Borsellino e 5 uomini della scorta. La Meloni sarà presente ma non parteciperà alla fiaccolata per ragioni di sicurezza. "LadiD'...'Nell'anniversario delladiD'Amelio la Repubblica si inchina alla memoria di Paolo Borsellino, magistrato di straordinario valore e coraggio, e degli agenti della sua scorta - Emanuela Loi, Agostino Catalano, ...

Palermo, via D'Amelio, 19 luglio 1992: un'autobomba uccide il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina Vincenzo Li Muli, Emanuela…