Strage via D’Amelio LIVE | Delmastro alla fiaccolata | “Difenderemo codice antimafia”

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A distanza di 31, Palermo (e tutta l’Italia) ricorda la terribiledi via. La premier Giorgia Meloni sarà nel capoluogo siciliano dal mattino per le iniziative ufficiali, ma molto probabilmente non sarà presente in seratain ricordo di Paolo Borsellino, ucciso dmafia il 19 luglio 1992 in via, a Palermo. Il programma di Giorgia Meloni La L'articolo proviene da Il Difforme.