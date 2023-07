Strage di Via D’Amelio | Salvatore Borsellino | “Non vogliamo avvoltoi in via D’Amelio”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Paoloa 31 anni dalla sua uccisione da parte di Cosa Nostra. Il ricordo a Palermo e le parole del fratelloPer l’anniversario delladi Via, il fratello di Paoloha espresso parole dure. Intervenuto da La casa di Paolo, ovvero da quella che era la farmacia di famiglia,dice chiaramente: “Nonin via, ipocriti che portino corone e onori fasulli. Ho giurato che non avrei più permesso simboli di morte e parole vuote laddove c’è l’Albero della pace voluto da mia madre”.prosegue: “Le esternazioni del ministro Nordio al di là del loro esito, ...

VITERBO - Il Comitato 19 luglio , anche quest'anno, nel giorno dell'anniversario delladid'Amelio, ricorda Paolo Borsellino . La memoria del giudice, ucciso nell'attentato insieme a cinque agenti della scorta, è viva oggi più che mai. ' Onoreremo tutti insieme il ricordo, ...Così scrive Giorgia Meloni in una lettera inviata al Corriere della Sera nel giorno della commemorazione delladid'Amelio, 31 anni fa, quando la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e ...- - > Il murales dedicato ai giudici Falcone e Borsellino a Palermo - ANSA . Palermo, oggi, si appresta a vivere il trentunesimo anniversario delladiD'Amelio con il superboss Matteo Messina Denaro non più latitante. Un bel modo per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e dei suoi "angeli custodi": Agostino Catalano, Walter ...

Non sarà in via D’Amelio, come però non avevano partecipato al minuto di silenzio neppure i suoi predecessori, almeno quelli recenti da Giuseppe Conte a Mario Draghi. Giorgia Meloni sarà comunque a Pa ...Saranno entrambe a Palermo, oggi, la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein per l'anniversario della strage di via D'Amelio, dove il 19 luglio del '92 ...