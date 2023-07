Strage di via D’Amelio | Meloni a Palermo per ricordare Borsellino Ma non parteciperà alla fiaccolata

(Di mercoledì 19 luglio 2023) E' a, la premier Giorgia, per parteciparecerimonia in memoria dei cinque agenti di scorta assassinati nelladi via D'Amelio, dove 31 anni fa fu ucciso il giudice Paolo

Giorgia Meloni è arrivata a Palermo nella mattinata di mercoledì 19 luglio, nel giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio, dove il 19 luglio 1992 furono assassinati il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Oggi a Palermo le commemorazioni della strage di via D'Amelio, dove nel 1992 furono assassinati Borsellino e 5 uomini della scorta. La Meloni sarà presente ma non parteciperà alla fiaccolata per ragioni di sicurezza. "Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina. Trentuno anni dopo la strage di via D'Amelio continuiamo a chiedere verità e giustizia per loro e per tutte le vittime della mafia e i loro familiari. Perché il ricordo non può essere altro che questo: onorare la memoria ..."

Strage via D'Amelio. Meloni arrivata a Palermo. "La lotta alla Mafia è parte di noi" RaiNews

L’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris è oggi a Palermo dove parteciperà in via D’Amelio alle commemorazioni di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vi ...Era una caldissima domenica quel 19 luglio 1992 quando, alle 16.58, un boato riecheggiò in una Palermo semi deserta.