Strage di via D’Amelio | Mattarella | “Borsellino dimostrò che la mafia può essere sconfitta”

Questo il ricordo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 31 esimo anniversario delladid'Amelio. Leggi anche Trentuno anni fa ladiD'Amelio. Da ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è a Palermo per partecipare alla cerimonia in memoria dei cinque agenti di scorta assassinati nelladiD'Amelio , dove 31 anni fa fu ucciso il giudice Paolo Borsellino . Nella caserma Lungaro , Meloni ha deposto una corona nella davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi: ...- - > Messaggio di Mattarella in ricordo delladiD'Amelio - Ansa . "Nell'anniversario delladiD'Amelio la Repubblica si inchina alla memoria di Paolo Borsellino, magistrato di straordinario valore e coraggio, e degli agenti ...

Strage via D'Amelio. Meloni arrivata a Palermo. "La lotta alla Mafia è parte di noi" RaiNews

Oltre 250 bambini provenienti da vari quartieri di Palermo stanno colorando via D'Amelio nel giorno del 31/mo anniversario della strage mafiosa in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque ...