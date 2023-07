Strage di via D’Amelio | Emanuela Loi | chi era l’agente di scorta | prima donna della Polizia di Stato uccisa in servizio

9.47 Meloni: ferita v. D'Amelio ancora aperta "LadiD'Amelio è il motivo per il quale ho iniziato a fare politica". Così la premier Meloni sui social. "Il 19/07/1992 è una ferita ancora aperta per chi crede in un'Italia giusta. Paolo ...Oggi a Palermo le commemorazioni, la premier sarà presente ma non parteciperà alla fiaccolata'In una Palermo smarrita, sgomenta, provata emotivamente da quella, seguita 57 giorni a ... 'Sono trascorsi 31 anni da quel 19 luglio 1992 in cui la ferocia mafiosa ti ha portatoda noi ma ...

La premier Giorgia Meloni, nella giornata di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, sarà a Palermo per l’anniversario della strage di via D’Amelio, dove furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque ...Il presidente della Repubblica: "Borsellino e Falcone avevano dimostrato che la mafia poteva essere sconfitta" ...