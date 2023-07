Strage di via D’Amelio | don Ciotti al corteo | “Segnali inquietanti dal governo” Schlein | “Serve lavoro di qualità per combattere le mafie”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Anche quest’anno il caldo di Palermo non è riuscito a fermare il grande afflusso di persone per la commemorazione del 19 luglio in via. In centinaia, con striscioni e bandiere hanno sfilato sui luoghi in cui hanno perso la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Solito parterre di autorità, tra cui la segretaria del Partito democratico Elly. Assente, invece, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, impegnata in un evento a Civitavecchia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Per la prima volta nella storia delle celebrazioni per ladiD'Amelio, dunque, la cerimonia è stata blindatissima. "Questioni di riservatezza", dicono dalla questura. Ma l'imbarazzo è ...L'udienza si è svolta oggi, in concomitanza con la celebrazione del 31esimo anniversario delladid'Amelio. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata cinque ore.E a Francesco Magnani confessa: 'Mi fa commuovere che sia morto nell'anniversario delladid'Amelio, a cui aveva dedicato moltissimo tempo'. Il giorno in cui Purgatori sconvolse La7: le ...

Via D'Amelio, Meloni a Palermo: "La lotta alla Mafia è parte di noi" RaiNews

Neanche i 40 e più gradi del pomeriggio palermitano riescono a fermare la manifestazione per il 19 luglio, giorno dedicato al ricordo della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paol ...Il duello tra Meloni e Schlein si trasferisce in via D’Amelio di Miriam Di Peri Teresa Leto, 28 anni, consigliera comunale con Giorgia Meloni alla fiaccolata del 2017 La premier… Leggi ...