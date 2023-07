Strage di Via d' Amelio | a Palermo il ricordo di Paolo Borsellino

Leggi Anche Borsellino, giudici: non solo Cosa nostra dietro la- Agenda rossa rubata non da mafiosi 'Governo dal primo giorno contro le mafie' 'Non posso che essere profondamente orgogliosa ......Pisani La premier Giorgia Meloni è attesa alle 8.45 di oggi alla caserma Lungaro di Palermo dove renderà omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta uccisi nelladiD'...Nel trentunesimo anniversario delladiD'Amelio, infatti, la premier decide di non partecipare alla ormai tradizionale fiaccolata serale organizzata dalla destra. Ufficialmente per motivi ...

Strage di via D’Amelio, il ricordo di Borsellino con Meloni (anche per bloccare le polemiche) Corriere della Sera

VITERBO - Il Comitato 19 luglio, anche quest'anno, nel giorno dell'anniversario della strage di via d'Amelio, ricorda Paolo Borsellino. La memoria del giudic ...AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Palermo in occasione del 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio e renderà omaggio alla memoria dei cinque agenti della scorta ...