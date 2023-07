“Stop | questa cosa non mi piace” E la cantante | furiosa con i suoi fan | ferma il concerto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023)al: latutto e rimprovera alcune sue fan. La scena, nemmeno a dirlo, è stata subito immortalata con decine e decine di cellulari pronti a riprendere loimprovviso al live. Unoche ha presto sollevato un grande dibattito, anche tra iammiratori: giusto, non giusto? Lei è Miranda Lambert, nota cantautrice country statunitense, che ha deciso di interrompere il suoa Las Vegas per inveire contro alcune fan che stavano scattando una foto. Un gruppo di donne, in particolare, pare abbia scatenato la furia dell’artista che ha deciso di smettere di cantare per qualche munito per rimproverarle. “Mi fermo qui per un secondo, mi dis– ha detto Miranda Lambert dopo aver improvvisamente ...