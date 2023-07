Stipendio docenti e ATA luglio 2023 | visibile il cedolino Accredito venerdì 21 luglio

197 (Legge di Bilancio 2023), da corrispondere per tredici mensilità, determinato nella misura dell'1,5 per cento dello, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza ' spiega la ...Nella scuola, e lo vedo con mio zio che insegna, noto che nonostante la fatica loaumenta ... Contratto scuola, Valditara entusiasta A proposito di stipendi, Valditara oggi ha ...... non vi è nessuna ragione per considerare questi insegnanti differenti dagli statali o, a maggior ragione, daidelle scuole paritarie che non percepiscono unocon fondi ...

Stipendio docenti e ATA: a luglio in pagamento l’una tantum con gli arretrati. Per supplenti brevi ci sarà altra lavorazione. Avviso NoiPA Orizzonte Scuola

Bonus da 185 a 534 euro nel pagamento stipendi Pa di agosto 2023: perché gli aumenti e come cambia il cedolino NoiPa ...Sulla rata di luglio l’emolumento accessorio una tantum sarà attribuito al personale delcomparto Scuola con i relativi arretrati, ...