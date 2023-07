Stipendi docenti e Ata | l’Italia è agli ultimi posti in Europa La Svizzera è l’Eldorado con quasi 80mila euro Education Price Index

A godere deglipiù alti dell'Unione Europea sono iche lavorano in Danimarca e che arrivano a guadagnare ben 51.000 l'anno, il doppio dei colleghi italiani. Seguono in classifica il ...... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola " Instagram: https://www.instagram.com/tecnicascuola/ Twitter: https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #Questo bonus ammonta a quasi 64 euro per ie 44 euro per il personale ATA . Fracassi ha inoltre sottolineato la rivalutazione del 10% dei compensi orari, stabilita per la prima volta in 18 ...

Stipendi docenti e Ata, l’Italia è agli ultimi posti in Europa. La Svizzera è l’Eldorado con oltre 80mila euro Orizzonte Scuola

Gli aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale 2019/21 – lo scorso dicembre circa 100 euro medi, più la “coda” del 14 luglio che da ottobre porterà altri 18 euro medi, pari a circa 10 euro ...Il salario dei docenti della Penisola non risulta allineato a quello dei colleghi europei: stipendi migliori in Francia e Germania, fanalino di coda Portogallo e Grecia ...