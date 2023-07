(Di mercoledì 19 luglio 2023) In quattro per un posto al sole, su due piste - Hungaroring ( qui trovi gli orari del GP d') e Spa - diversissime per caratteristiche, prima che sia pausa estiva e il mondiale di Formula 1 ...

Poi c'è, con Andreaa predicare calma e profilo basso. "Dopo un GP di Gran Bretagna di successo, ci prepariamo all'Ungheria, dove puntiamo a continuare sullo slancio guadagnato e ...E' questo il manifesto delladi Andrea, con la squadra di Woking che ha iniziato malissimo il 2023 per poi però mutare completamente faccia sin dal GP dell'Austria, con l'introduzione ...Non può esserci banco di prova migliore per laper verificare la bontà a 360° degli ... Le parole di Andrea'Dopo il grande risultato nel Gran Premio di Gran Bretagna ora ci dirigiamo in ...

Stella: McLaren in Ungheria tra speranze e piedi per terra Autosprint.it

Il team punta a continuare sullo stato di forma espresso in Austria e a Silverstone. La pista di Budapest è, sulla carta, molto più ostica per le caratteristiche della MCL60. Gli aggiornamenti avranno ...Un lavoro certosino, programmato e continuo di sviluppo della MCL60, un progetto a medio-lungo termine, la consapevolezza di poter risalire la china e tornare ad essere protagonisti. E' questo il mani ...