“Sta con lui!” Antonella Fiordelisi | il gossip esplode | “Vi presento il suo nuovo ragazzo” Nome e cognome

(Di mercoledì 19 luglio 2023)sta con un altro? In tanti pensano ancora sia innamorata di Edoardo Donnamaria, poi però c’è Fabrizio Corona che pensa il contrario. C’è da dirlo poi, l’ex re dei paparazzi e la gieffina sono vecchi amici e non solo. Solo qualche giorno fa l’ex schermitrice campana è stata avvistata niente popodimeno che con il figlio di Corona, Carlos. Tanto che alcune testate satinate li hanno dato pure per fidanzati, ma evidentemente non è così. >> “Ah, ecco il bacio”. Belen Rodriguez ed Elio, dopo illa foto-prova: beccati così Solo qualche giorno fa a riguardo Fabrizio aveva raccontato sued Edoardo: “Lae Donnamaria sono venuti a convivere in un appartamento milanese. Adesso abitano in Corso Como insieme. Però ho degli scoop, i rapporti con la famiglia ...

... tenere bassa la produzione italiana a vantaggio degli altri stabilimenti del gruppo in Europa e nel frattempo non avere granela giustizia néil sindaco".per scoppiare un nuovo bubbone ...E la domanda riguarda sempre il grande caldo chemettendo alla prova chi ha un fisico provato ... anche nel cercare le fontanelle di acqual'app Waidy Wow di Acea. PRONTO SOCCORSO Non solo ...Mercati, per saperne di più I podcasti dati e le analisi Cosaaccadendo alle Borse, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidianola redazione Finanza e Risparmio che ...

Giorgia Meloni sta bluffando. Il patto con la Tunisia è un vero pasticcio Domani

Al summit con i paesi del Sud America, il ministro di Ortega difende Putin e non vuole accettare la “guerra in Ucraina” nel testo finale. Dall’altro lato ...Uno dei protagonisti dei rossoblù parla a ruota libera: "Il mio piede sta bene. Sinisa Come i miei parenti, è stata una persona speciale per me" ...