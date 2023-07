Spezia | amichevole annullata causa maltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La perturbazione che si è abbattuta sulla Val Gardena ha impedito lo svolgimento dell’dello, che doveva giocare oggi contro l’FC Gherdeina. Infatti, la partita è stata ufficialmentedella pioggia e lonon scenderà in campo. Slitta così l’esordio di Francesco Cassata, ultimo acquisto dei bianconeri. L’ex Genoa ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e rappresenterà un’opzione valida in più per il centrocampo. Per vederlo all’opera però bisognerà aspettare ancora qualche giorno adel. SportFace.

Senza dimenticare l'di lusso del 2 agosto a Saint Vincent alle ore 17 contro il Cagliari ...Reggina del 26 agosto e con il Lecco del 29 agosto per debuttare così il 2 settembre a La. ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... All'indomani del testcontro la formazione dell'US postal, la squadra si è ritrovata come ...Per i neroverdi non è stata annunciata ancora alcuna, ma di certo ci saranno delle sfide ... ore 17:30 19 LUGLIO Sassuolo - Pafos, ore 17:00 23 LUGLIO Sassuolo -, ore 17:00 27 LUGLIO ...

Val Gardena Day 10, oggi la prima amichevole per lo Spezia Calcio Spezia

Per l’esordio dello Spezia di Massimiliano Alvini toccherà ancora attendere. L’amichevole in programma per oggi con i dilettanti del Gherdeina è infatti stata annullata a causa del maltempo che ha col ...Terzo giorno di allenamento per la Virtus Entella nel ritiro estivo di Tavarone, frazione di Maissana, in provincia della Spezia. Proseguono le doppie sedute del tecnico Gennaro Volpe in vista dell’am ...