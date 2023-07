Spazio | Aeolus dell’Esa pronto al rientro assistito

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'Agenzia Spaziale Europea ha programmato per il 28 luglio l'ammaraggio nell'Oceano Atlantico. Un successo la missione del cacciatore di venti, a bordo sofisticata tecnologia italiana di Leonardo Per la prima volta i team di espertisono in allerta non per un lancio spaziale ma per un primo ‘’ – il 28 luglio prossimo – che vede al centro la missione, il satellite cacciatore di venti. I team del Centro europeo per le operazioni spaziali (Esoc), a Darmstadt, in Germania, si stanno infatti preparando per tentare un– unico nel suo genere – della missione che, lanciata il 22 agosto 2018, rappresenta la prima satellitare per l’acquisizione di profili dei venti della Terra su scala mondiale. Ed i successi già ...