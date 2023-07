(Di mercoledì 19 luglio 2023) Voglio personalmente ringraziare Andrea per il lavoro svolto nei suoi anni in biancazzurro". - ha dichiarato il presidente Joe Tacopina

Il Club biancazzurro ringrazia il manager per la professionalità con la quale ha rivestito l'incarico all'interno die per l'importante lavoro svolto durante i sei anni trascorsi a Ferrara. " ...... Corrado Di Taranto, per laconsensuale del contratto in essere dal giugno 2022. Tutta ... Di Taranto si trasferisce alladove prenderà il posto di Andrea Gazzoli. Nelle prossime ore il ......abbonamenti un altro tema caldo in casaè quello della presentazione del nuovo tecnico Domenico Di Carlo , per il quale si attende solo l'ufficialità, che potrà arrivare solo dopo la...

Spal, risoluzione con il d.g. Gazzoli. Arriva da Trento Di Taranto ItaSportPress

"Sono felice perché ho avuto l'opportunità di contribuire al percorso di crescita che il Club ha intrapreso e sono sicuro che la strada segnata possa portare a risultati importanti che il popolo giall ...