Spagna | oggi dibattito a tre | Feijo assente | socialisti temono sia un rischio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Madrid, 19 lug. (Adnkronos) - A quattro giorni dal voto in, questa seraelettorale tv iche sarà però un duello a tre, con Alberto Nunezo, indicato dai sondaggi come il favorito nelle urne, che sarà. Il leader dei popolari si è rifiutato di partecipare, affermando che il format ideato dalla Rtve - cioè lo scontro tra lui, il premier socialista Pedro Sanchez, la vice premier e leader di Sumar Yolanda Diaz e il leader di Vox Santiago Abascal - è "un modello incompleto".chiedeva che partecipassero anche i leader dei partiti catalani e baschi, Bildu, Erc e Pnv, per mostrare visivamente la dipendenza di Sanchez dai nazionalisti. Alla richiesta, la televisione pubblica ha realizzato una 7 ma con i portavoce parlamentari dei partiti, e alla ...

...2% in Germania, i risultati di Francia (+ 49,9%) e(+ 51,7%) hanno ampiamente compensato ... Prezzo e prestazioni al top Xiaomi 13 , in offertada smartapp a 604 euro oppure da eBay a 675 ...... quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50 , ci ritroveremo in, dove viaggeremo nel tempo... Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di19 luglio 2023 Nella puntata di ...In Asia,le azioni sono stati contrastanti con i timori sulla crescita che hanno trascinato ... Elezioni inLa resilienza dell'economia spagnola probabilmente non sarà sufficiente per ...

Italia-Spagna oggi, Europei hockey pista 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

Tornando al 2023, tutti i 4 principali mercati auto UE hanno chiuso positivamente il primo semestre: Spagna (+24,0%), Italia (+22,8%), Francia (+ 15,3%) e Germania (+12,8%).Il Regno del post Brexit è stato preferito alla Spagna, Paese dell'Ue, la cui candidatura era stata valutata nei mesi scorsi dall'azienda indiana come possibile alternativa. Sarà una delle maggiori ...